Гороскоп на 24 февраля 2022 года

Гороскоп на 24 февраля 2022 года
Jens Kalaene/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, как провести день с пользой

В предстоящий четверг звезды обещают спокойный день, в который можно предаться лени, отдохнуть с друзьями и отправиться за покупками в торговый центр. Однако без трудностей не обойдется.

Овен

Неуверенность вас выдает с головой: именно этот фактор и мешает людям сблизиться с вами. Значит, от этого нужно избавиться. И тогда с легкостью можно взаимодействовать с людьми любого уровня.

Телец

Четверг для Тельцов станет днем постоянной суеты. Не исключены неурядицы и мелкие неудачи. А потому нужна поддержка – от каждого человека, который вам близок.

Близнецы

Близнецам необходимо переосмыслить все последние дни своей жизни – звезды готовят для вас нечто важное и особенное. Поэтому необходимо быть самой лучшей версией себя, чтобы оправдать кандидатуру перед Вселенной.

Рак

Астрологи уверены, что Ракам на этот раз светят некие проблемы в профессиональной деятельности. Но нужно воспринимать это как некое испытание, которое необходимо пройти и выйти из него победителем.

Лев

Держите себя в руках – на этот раз вы не произведете впечатления своей прямотой, как когда-то. В этом сейчас нет никакой выгоды. Напротив, нужно проявлять гибкость в самых щепетильных моментах.

Дева

Спокойный день, похожий даже на выходные. Можно расслабиться, полежать в ванной и заняться любимым творчеством. Не забывайте о родных и семье – побалуйте их чем-нибудь приятным.

Весы

Приятный день, в который улыбнется удача как в делах рабочих, так и в личной жизни. Гармония и любовь, как известно, спасут мир.

Скорпион

Посвятите этот день себе, побеседуйте с внутренним "я", чтобы разобраться и узнать, чего в конечном итоге вы хотите от жизни. Нужно взвешивать каждое решение и наблюдать за всяким, кто стучится в ваши двери.

Стрелец

Наконец-то вы перешли черную полосу своей жизни. Весна – время пробовать все новое и покорять новые горизонты. Ничего не бойтесь и смело делаете то, что позволит вам приблизиться к мечте.

Козерог

У Козерогов появилась неплохая финансовая перспектива – не просто возможность подзаработать, а добиться ожидаемого благосостояния. Главное – не расслабляться.

Водолей

Удача, наконец-то, вам сопутствует. А потому нужно уже действовать, не боясь никаких последствий. Не рискуете – тогда и шампанское не пейте.

Рыбы

Рыбы полны внутренних противоречий и постоянных переживаний. Тут не поможет никакое лекарство – нужно найти в жизни источник вашего вдохновения.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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