В этот день особое внимание уделяли домашним животным

Власьев день получил в народе и второе название – коровий праздник. 24 февраля хозяева уделяли больше внимания скоту и домашним животным.



Что можно делать 24 февраля

Скотину и питомцев обычно угощали вкусностями, давали самый хороший корм. Кроме того, суеверные крестьяне совершали специальные обряды, чтобы коровы и другой скот были здоровыми.

Женщины часто пекли хлеб, несли его в церковь. Освященной выпечкой угощали животных.

Несмотря на почитание животных, в этот день обычно забивали свинью или корову и устраивали застолье с обильным угощением.

В это время начинались ярмарки, где можно было продать либо купить корову и другую скотину.

Что нельзя делать в Коровий праздник

Работать в этот день считалось дурной приметой. Народ шел с утра в храмы, а затем устраивали посиделки, отдыхали и общались.

Приметы на 24 февраля 2022 года

Крестьяне говорили, что морозы во Власьев день – последние. Дальше уже весна потихоньку начнет вступать в свои права.

Считалось, что если к 24 февраля на полях все еще много снега, урожая в этом году порадует.