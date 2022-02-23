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Власьев день получил в народе и второе название – коровий праздник.
24 февраля хозяева уделяли больше внимания скоту и домашним животным.
Скотину и питомцев обычно угощали вкусностями, давали самый хороший корм. Кроме того, суеверные крестьяне совершали специальные обряды, чтобы коровы и другой скот были здоровыми.
Женщины часто пекли хлеб, несли его в церковь. Освященной выпечкой угощали животных.
Несмотря на почитание животных, в этот день обычно забивали свинью или корову и устраивали застолье с обильным угощением.
В это время начинались ярмарки, где можно было продать либо купить корову и другую скотину.
Работать в этот день считалось дурной приметой. Народ шел с утра в храмы, а затем устраивали посиделки, отдыхали и общались.
Крестьяне говорили, что морозы во Власьев день – последние. Дальше уже весна потихоньку начнет вступать в свои права.
Считалось, что если к 24 февраля на полях все еще много снега, урожая в этом году порадует.
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