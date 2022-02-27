Каждые будни по-настоящему особенны для тех, кто появляется на свет

Многие астрологи с легкостью готовы предсказать человеческую судьбу по целому множеству факторов, включая принадлежность к тому или иному зодиакальному кругу. Прорицатели уверены, что роль играет как день недели, так и конкретное время. И в каждом цикле из семи дней есть своя особенность.

Понедельник

Многие считают, что понедельник – день тяжелый. А вот для малышей это отличный и счастливый день. Ребенок рождается на свет в самом начале семидневного цикла – значит, ему все будет дано. И головокружительный успех, и блистальная карьера.

Вторник

Рожденные в этот день окажутся не так удачливы. Им реже выпадают разного рода шансы на успех, удачу, любовь в целом. Вдохновение просто так не приходит, деньги не падают с неба – нужно постоянно трудиться и упорно работать, чтобы обустрить жизнь так, как пожелает душа.

Среда

А вот середина недели – отличное время для малыша. По приметам, ребенок будет счастлив, здоров и окружен удачей во всех делах. Одно из преданий даже гласит, что родившийся в среду малыш будет богат и обеспечен.

Четверг

Всюду удача – эксперты уверяют, что родившиеся в четверг также могут смело рассчитывать на успех. Не зря же в былое время в поле начинались работы, а по четвергам дочерей отдавали замуж. Так что бояться ничего не надо. А еще четверг – время всех амбициозных людей. Этот мир принадлежит вам.

Пятница

Непростой день – как и понедельник. Родиться в это время крупным везением не назвать – человек вырастет и будет постоянно работать и сидеть под рабочими завалами за столом. Не выиграет и в лотерею – всю жизнь нужно работать лишь на себя.

Суббота

Долгожданная суббота считается отличным днем для начала чьего-то жизненного пути. Человек будет буквально заряжен положительными эмоциями и прокладывать смело дорогу в самые высокие горы, которые большинству недоступны.

Воскресенье

Младенец, рожденный в воскресенье – радость для родителей и опора всей семьи на всю жизнь. Удача в делах, любви и поиске творческого пути – человек раскроет весь свой потенциал. Достаточно просто разобраться в этимологии самого слова.