Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Как встретить весну на позитивной ноте, подскажут звезды

Наконец-то пришла долгожданная весна. Но это время года будет для всех действительно разным – нужно отказаться от принятия резких решений, потому что рисковые предприятия пока что не очень радуют Вселенную. Напротив, нужно ощутить твердую почву под ногами, и лишь потом действовать.

Овен

Овнам рекомендуют действовать осторожно в ближайшие семь дней. Удачу за хвост вы поймаете, но как-нибудь попозже. Для начала пока неплохо разобраться в себе любимом.

Телец

У вас уже обозначена четкая цель, которую вы желаете добиться в ближайшее время. Чтобы все мечты претворились в жизнь, никаких поблажек быть не должно. Только работа – альтернативы не предусмотрено.

Близнецы 

Всю неделю вас будет раздирать дилемма. Вам просто нужно решиться на важные шаг. Именно это и станет основным действием. А времени на раздумье на так и много – часы тикают.

Рак

У Раков настало время прислушаться к внутреннему голосу – отбросить все советы и сделать так, как велит сердце. На этот раз вы точно не ошибетесь, не переживайте.

Лев

Львам сегодня бояться нечего – звезды на вашей стороне. Поэтому, окрыленные успехом, действуйте с решительностью и ничего не бойтесь. Вас поддержат те, кто стоит у вас за спиной.

Дева

Девам нужно отступить на какое-то время перед трудностями. Сейчас у вас есть силы, но нужно еще немного подождать. Есть все шансы для того, чтобы преодолеть преграды и наконец-то достигнуть светлого будущего.

Весы

Нужно начать неделю с обновления рабочего графика, гардероба, мыслей и прически – чего угодно. Поле экспериментов открывается, а потому нужно пробовать новое.

Скорпион 

У Скорпионов будет та еще неделька с войной против начальства и давних коллег. А за что вам такое? Помиритесь и действуйте сообща. Без союзников ничего не получится.

Стрелец

Стрельцам не стоит проходить мимо откровенной несправедливости – не нужно замыкаться в себе. Мир может стать идеальнее, но только с вашим собственным участием, и никак иначе.

Козерог 

А вот у Козерогов вырисовывается нечто необыкновенное и приятное. Если дадут отпуск, отправляйтесь отдохнуть на недельку. Можно навестить родственников, которых вы не видели сто лет.

Водолей

Успешная и богатая (в том числе и на деньги) неделя. Вы решите великое множество проблем – пока остальные отдыхают и расслабляются, вы движетесь к успеху.

Рыбы

У Рыб теперь пора расцвета. Сейчас мысли только о работе, но о личном тоже нельзя забывать. Вторая половинка чувствует себя одиноко.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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