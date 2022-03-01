Гадалки предсказали мир

Из-за обострения мировой общественно-политической обстановки россияне стараются найти ответы на вопрос о решении конфликта России и Украины. Для этого они прибегают и к довольно неочевидным способам.



Так, пользователи Сети обращаются к гадалкам, чтобы по раскладам карт Таро понять, что ждет страну. Так люди стараются справиться с возникшей тревогой и напряжением, ведь социальные сети переполнены новостями о военной операции, сводками и видеозаписями очевидцев, курсами валют.

Онлайн-предсказательницы сделали расклады, чтобы заглянуть в будущее страны. По словам гадалок, судьба России находится в руках женщины. Весь мир погрузился во мрачные времена, однако гадалки уверяют, что вооруженный конфликт будет разрешен совсем скоро.

По раскладам одного из тарологов, пока что ни одна из сторон не готова принять точку зрения противника, но долгие переговоры приведут к достижению определенных соглашений.



Одна из гадалок утверждает, что у большинства людей, делающих расклады на судьбу страны, выпадают карты "Императрица" и "Колесо", что говорит о совпадении предсказаний. По раскладам, страны придут к миру и созиданию. Эксперт не исключает, что жесткий вооруженный конфликт будет разрешен благодаря мягкой женской силе, уму и спокойствию. Некоторые интерпретаторы уверены, что женская сила – это и есть Россия. Якобы, в стране сосредоточена колоссальная женская энергетика.



Экономические прогнозы тарологов пока неутешительны. По их раскладам, россиянам придется серьезно пересмотреть свое финансовое положение, отказаться от сильных трат и начать бережнее относиться к деньгам. Отмечается, что эти предсказания не беспочвенны: к финансовым трудностям для жителей России могут привести повышение курса валют и отключение страны от SWIFT. По словам некоторых предсказателей, финансовый кризис может подвести Россию к новому циклу.