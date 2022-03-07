Период хорошо подойдет для заботы о своем здоровье

Из-за влияния Сатурна многие представители зодиакального круга могут столкнуться с неприятностями. При легком недомогании лучше не садиться за руль, поскольку риск аварий на неделе с 7 по 13 марта будет повышенный.

Овен

Неделя обещает быть благоприятной. Первые дни лучше посвятить близким и друзьям, середину недели – работе, а ее конец – хобби и прочим увлечениям. Не исключено, что на выходных может немного сдать здоровье.

Телец

Будние дни прекрасно подойдут для того, чтобы проявить себя в профессиональной сфере. Не стесняйтесь выступать с инициативами и идти на легкий риск. Выходные лучше посвятить заботе о своем здоровье.

Близнецы

Начало недели может оказаться сложным – звезды сулят недопонимания и плохие новости. Постарайтесь не принимать необдуманные решения. Выходные следует внимательно распределять траты, чтобы не подорвать свое финансовое состояние.

Рак

Многое может идти не по плану – задуманные дела будут откладываться или вовсе срываться. В середине недели придется выйти из зоны собственного комфорта. Период с 7 по 13 марта потребует много сил для решения большинства вопросов.

Лев

Начало недели обещает быть продуктивным. У вас будет достаточно энергии, чтобы превосходно решать большинство вопросов. Однако постарайтесь не давать обещаний – в будущем есть риск, что все пойдет не по плану. На выходных нужно быть аккуратнее, поскольку звезды сулят травмы.

Дева

Неделя с 7 по 13 марта обещает быть сложной. В понедельник появится куча рабочих дел, во вторник все будет валиться из рук. В среду не исключено отравление, а в четверг недопонимания с окружающими. Все исправится в воскресенье – можно заняться любым делом, которое с большой долей вероятности обернется успешно.

Весы

В начале недели о себе могут напомнить хронические болезни. Постарайтесь отказаться от путешествий и дальних поездок. В пятницу и субботу при решении многих вопросов полагаетсь на свой интеллект и интуицию – они будут на подъеме.

Скорпион

Постарайтесь проявить терпение и выдержку. Из-за спонтанных шагов все может пойти не так, как вы рассчитываете. Лучше не заключать никаких экономических сделок, поскольку есть высокий риск наткнуться на обманщиков. Зато в пятницу можно смело ввязываться в любые финансовые авантюры – удача будет на вашей стороне.

Стрелец

Будьте внимательны к своему окружению. Люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Лучше беречь свою нервную систему и избегать конфликтов. В воскресенье постарайтесь не делать необоснованных трат.

Козерог

Понедельник лучше посвятить помощи близким. На этой неделе нужно избегать азартных игр, поскольку риск проиграть будет высоким. Воскресенье лучше всего посвятить отдыху в компании близких людей.

Водолей

Постарайтесь отнестись внимательно ко второй половинке. Есть вероятность, что отношения могут не выдержать недомолвок и пустых разногласий. Звезды сулят проблемы с поступлением денег, нужно тратить деньги тоько на то, что крайне необходимо.

Рыбы

В первый день нужно не тратить время попусту, поэтому спланируйте все заранее. Это принесет свои плоды уже к середине недели. Очень важно грамотно распределять финансы. Выходные лучше уделить второй половинке.