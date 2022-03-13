Звезды расскажут о начале рабочей недели

Понедельник у большинства знаков выдастся спокойным. Хорошо будет посвятить его по возможности домашними делами и общению с родственниками. Что касается работы, постарайтесь не загружать себя лишними обязанностями – у вас впереди будет целая неделя для решения трудовых вопросов.

Овен

В этот день фортуна на вашей стороне. Дело, которое вы давно начали, наконец подойдет к логичному завершению. Более того, высок шанс получить денежное вознаграждение за усердную работу.

Телец

Несмотря на начало рабочей недели, стоит постараться посвятить этот день себя. Если в первой половине дня вы заняты делами, то вечер обязательно освободите для шоппинга и вкусного ужина.

Близнецы

День благоприятен для того, чтобы совершить изменения в своей личной жизни. В целом все пройдет довольно удачно, главное, не совершайте необдуманных действий. Прислушивайтесь к советам окружающих, но делайте собственные выводы, хорошо перед этим взвесив всю информацию.

Рак

Астрологи предупреждают, что день может получиться достаточно напряженным. Чтобы сберечь нервы, лучше не пытаться искусственно изменить ситуацию и довериться судьбе. Это будет оптимальный вариант для того, чтобы решить возникшие трудности.

Лев

Вам стоит посвятить время собственному здоровью. В период, когда весна только наступает, особенно велик риск простудиться или подцепить вирус. При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь за помощью.

Дева

Звезды говорят, что вы будете особенно подвержены наплыву негативных чувств. Постарайтесь держаться подальше от конфликтных ситуаций и не поддавайтесь на провокации. В целом от проблем следует абстрагироваться.

Весы

День пройдет не без трудностей: они могут возникнуть как на работе, так и в личной жизни. Астрологи советуют сконцентрироваться на делах, чтобы при любой ситуации вы могли видеть результат вашей деятельности и не впадать в уныние.

Скорпион

Представители этого знака могут смело заявлять, что 14 марта – их день. Все дела будут получаться с первого раза, а настойчивости и решимости у вас не занимать. Звезды рекомендуют воспользоваться случаем и позволить себе новые знакомства и ощущения.

Стрелец

Конфликтные ситуации, которые будут возникать в этот день, следует решать без агрессии. Запаситесь терпением и спокойствием, чтобы не сорваться на негатив. Вечер лучше провести с домочадцами и сделать им приятное – так вы сможете уловить их позитивное настроение.

Козерог

Первая половина дня окажется максимально неподходящей для того, чтобы принимать решения. Астрологи советуют избегать важных решений и сделок в этот период времени. А вот вечер идеально подойдет для заключения контракта или деловой встречи.

Водолей

В целом день пройдет довольно спокойно и размеренно, без эмоциональных потрясений. Постарайтесь в общении с близкими избежать резких слов, это может их обидеть. Также не забудьте порадовать себя, например, любимым угощением.

Рыбы

День хорош в рабочем плане: вы сможете достигнуть всех вершин, однако не переоцените запас своей энергии. Высок риск переутомления, поэтому вечер выделите на отдых. Звезды говорят, что вероятна денежная прибыль или даже победа в лотерее.