В этот период важно взвешивать каждое свое решение

11 неделя для многих станет обманчивой: все будет казаться максимально легким и доступным, однако в результате есть риск столкнуться со значительными трудностями. Из-за этого может пропасть мотивация и желание что-либо делать. Чтобы избежать такого исхода, нужно будет хорошо планировать каждое свое действие.

Овен

На этой неделе могут возникнуть сложности в отношениях с близкими людьми. Скорее всего, всплывет какой-то неприятный обман. Как следствие, доверие будет сильно подорвано. Постарайтесь воздерживаться от конфликтов и участия в интригах, чтобы избежать подобной ситуации.

Телец

Период с 14 по 20 марта будет довольно неоднозначным. Вы сможете увидеть истинное лицо человека, которому доверяете и понять, правильный ли выбор в отношении него вы совершили. Главное, давайте себе отдых, иначе есть риск надолго подорвать свое здоровье.

Близнецы

В эту мартовскую неделю вы будете довольно нерешительными, однако нельзя забывать, что за вас проблемы никто не решит. Зато в личной жизни ожидается белая сторона – есть высокая вероятность встретить человека, с которым вы будете чувствовать себя максимально комфортно.

Рак

Неделя прекрасно подходит для любых начинаний. Вы будете заряжены позитивным настроением, полны сил и энергии. Ожидаются приятные встречи с друзьями и близкими людьми, а также творческое вдохновение.

Лев

В этот период звезды советуют вам заняться спортом или любым другим видом физических нагрузок. Не исключено, что вам предстоит заняться жилищным или ремонтным вопросом. Главное, с радостью отнеситесь к данному виду деятельности, и тогда все обязательно получится.

Дева

Астрологи рекомендуют вам быть осторожными с собственными мыслями. Может оказаться, что вы заблуждаетесь в отношении очень важного вопроса. Высока вероятность, что ошибка выльется в крупную финансовую потерю.

Весы

На этой неделе наконец-то начнутся долгожданные перемены к лучшему. Неприятности из прошлого все еще будут давать о себе знать, однако вы сможете переключиться на более приятные вещи. Главное, будьте спокойны в общении с другими людьми.

Скорпион

Звезды предупреждают, что из-за огромного количества дел к концу недели у вас посто не останется сил ни на что. В связи с этим важно заранее позаботиться о своем здоровье. Проводите больше времени на свежем воздухе и принимайте витамины, чтобы не подорвать иммунитет.

Стрелец

В этот период вас ждут перемены в личной жизни. Не исключено, что отношения перейдут на новый уровень, однако не думайте, что ответственность будет лишь на партнере. Возможна болезненная тоска по прошлому, однако постарайтесь отогнать плохие мысли прочь.

Козерог

В целом неделя пройдет довольно спокойно и гладко, в рабочем темпе. Есть вероятность того, что нужно будет выполнить обещание, данное ранее. Если в прошлом вы совершили какую-то ошибку, не пытайтесь избежать ответственности за нее.

Водолей

Эта мартовская неделя окупится тем представителям знака, которые не пренебрегают усердием и трудолюбием. Вас ждет интересная смена деятельности, которая значительно поднимет вас настроение. Главное, постарайтесь не влипнуть в сомнительную историю.

Рыбы

С 14 по 20 марта вас ждет успех в работе, который случится благодаря новым идеям и смене тактики. Вам помогут такие качества, как внимательность, сдержанность и дисциплинированность. Также вам выпадет шанс исправить недоразумение, возникшее ранее.