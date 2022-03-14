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11 неделя для многих станет обманчивой: все будет казаться максимально легким и доступным, однако в результате есть риск столкнуться со значительными трудностями. Из-за этого может пропасть мотивация и желание что-либо делать. Чтобы избежать такого исхода, нужно будет хорошо планировать каждое свое действие.
На этой неделе могут возникнуть сложности в отношениях с близкими людьми. Скорее всего, всплывет какой-то неприятный обман. Как следствие, доверие будет сильно подорвано. Постарайтесь воздерживаться от конфликтов и участия в интригах, чтобы избежать подобной ситуации.
Период с 14 по 20 марта будет довольно неоднозначным. Вы сможете увидеть истинное лицо человека, которому доверяете и понять, правильный ли выбор в отношении него вы совершили. Главное, давайте себе отдых, иначе есть риск надолго подорвать свое здоровье.
В эту мартовскую неделю вы будете довольно нерешительными, однако нельзя забывать, что за вас проблемы никто не решит. Зато в личной жизни ожидается белая сторона – есть высокая вероятность встретить человека, с которым вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
Неделя прекрасно подходит для любых начинаний. Вы будете заряжены позитивным настроением, полны сил и энергии. Ожидаются приятные встречи с друзьями и близкими людьми, а также творческое вдохновение.
В этот период звезды советуют вам заняться спортом или любым другим видом физических нагрузок. Не исключено, что вам предстоит заняться жилищным или ремонтным вопросом. Главное, с радостью отнеситесь к данному виду деятельности, и тогда все обязательно получится.
Астрологи рекомендуют вам быть осторожными с собственными мыслями. Может оказаться, что вы заблуждаетесь в отношении очень важного вопроса. Высока вероятность, что ошибка выльется в крупную финансовую потерю.
На этой неделе наконец-то начнутся долгожданные перемены к лучшему. Неприятности из прошлого все еще будут давать о себе знать, однако вы сможете переключиться на более приятные вещи. Главное, будьте спокойны в общении с другими людьми.
Звезды предупреждают, что из-за огромного количества дел к концу недели у вас посто не останется сил ни на что. В связи с этим важно заранее позаботиться о своем здоровье. Проводите больше времени на свежем воздухе и принимайте витамины, чтобы не подорвать иммунитет.
В этот период вас ждут перемены в личной жизни. Не исключено, что отношения перейдут на новый уровень, однако не думайте, что ответственность будет лишь на партнере. Возможна болезненная тоска по прошлому, однако постарайтесь отогнать плохие мысли прочь.
В целом неделя пройдет довольно спокойно и гладко, в рабочем темпе. Есть вероятность того, что нужно будет выполнить обещание, данное ранее. Если в прошлом вы совершили какую-то ошибку, не пытайтесь избежать ответственности за нее.
Эта мартовская неделя окупится тем представителям знака, которые не пренебрегают усердием и трудолюбием. Вас ждет интересная смена деятельности, которая значительно поднимет вас настроение. Главное, постарайтесь не влипнуть в сомнительную историю.
Рыбы
С 14 по 20 марта вас ждет успех в работе, который случится благодаря новым идеям и смене тактики. Вам помогут такие качества, как внимательность, сдержанность и дисциплинированность. Также вам выпадет шанс исправить недоразумение, возникшее ранее.
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