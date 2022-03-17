Звезды расскажут о последнем рабочем дне недели

Пятница для многих знаков пройдет довольно напряженно. Не стоит сразу соглашаться на участие в новых проектах: как следует взвесьте все аргументы. В целом день не слишком подходит для перемен. Во второй половине дня вы будете сильно измотанными и уставшими, поэтому вам точно потребуется отдых.

Овен

В этот день вы, возможно, услышите критику в свой адрес, однако расстраиваться из-за этого не нужно. Лучше проанализируйте сложившуюся ситуации и извлеките из нее урок, это поможет избежать ошибок в будущем. И не злоупотребляйте вечером с алкоголем.

Телец

Вы полны сил, решимости и энергии для того, чтобы решать текущие дела, однако не забывайте, что люди могут не успевать за вашим ритмом. Упорная работа это хорошо, но и о человеческих отношениях стоит помнить. В целом день пройдет успешно и плодотворно.

Близнецы

Вы станете полноправными хозяевами этого дня. Удача улыбнется и тем, кто сдает экзамены или проводит деловые встречи, и тем, кто решил построить планы на будущее. Благодаря своей коммуникабельности вы сможете завести новых друзей и обзавестись полезными контактами.

Рак

Звезды советуют вам посвятить пятницу физическим нагрузкам. Подойдет даже активная прогулка в парке, главное, не сидите на месте. Что касается личной жизни, то в этот день есть вероятность откровенного разговора с любимым человеком.

Лев

Астрологи говорят, что представителей этого знака с головой захлестнут романтические чувства. Лучше не сопротивляться им, а принять и получить удовольствие от нового романа. Главное, не сдерживайте искренние эмоции и делитесь ими с партнером.

Дева

День идеально подходит для того, чтобы посвятить его решению рабочих вопросов. Не идите на риск, вы и без этого сможете достигнуть нужных высот. А еще звезды сулят вам долгожданную самостоятельность и освобождение от давнего обязательства.

Весы

В пятницу вас посетит вдохновение, которое сподвигнет на творческую активность. Ваше красноречие в этот день расположит к вам любого человека, и астрологи рекомендуют этим воспользоваться. Главное, не дайте никому себя обмануть.

Скорпион

Чтобы достигнуть желаемого, вам следует перестать быть чересчур импульсивными и раздражительными. Именно сдержанность поможет вам получить долгожданную выгоду и денежную прибыль. Вечер лучше провести наедине с собой, чтобы как следует привести в порядок мысли.

Стрелец

День идеально подходит для активностей любого вида. Вы будете сердцем и душой любой компании благодаря вашему чувству юмора. Хорошо, если получится собраться большой семейной компанией, чтобы побыть вместе с любимыми людьми и зарядить их хорошим настроением.

Козерог

Главное оружие на этот день – коммуникабельность. Она поможет вам установить новые полезные контакты. При этом звезды предупреждают: не доверяйте первому ощущению. Полезно будет отключить эмоции и взглянуть на ситуацию со спокойной головой.

Водолей

Астрологи рекомендуют вам не бояться экспериментов и не избегать общения, особенно в сети. Есть шанс, что эти отношения в дальнейшем смогут выйти на более высокий уровень. Если все сложится, как надо, вас ждет счастливая любовная история.

Рыбы

День хорош для реализации давних рабочих планов и проектов. После того, как вы хорошо все обдумаете, можно смело приступать к их исполнению. А вот в личном плане все складывается не так гладко: возможны ссоры и конфликты с домочадцами.