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В Сети вспомнили предсказание покойного старца Христофора. Он
говорил, что большая война начнется из-за Китая. А наша страна окажется в нее
втянута. Судя по всему, речь идет о ядерной войне – в пророчестве говорится о
ядерных ударах и радиации, которая будет отравлять жизнь уцелевших.
Похожее предсказание о конфликте России и Китая сделал и старец Серафим. Он говорил, что стараниями Запада между странами разгорится война.
Впрочем, не все пророчества столь мрачны. Так, ясновидящая из Америки Сара Хоффман, напротив, говорила, что Китай и Россия создадут мощный союз и нанесут удар по США. В предсказании американки говорится, что глобальный конфликт спровоцирует Ливия, запустив в сторону Израиля ядерную ракету.
Примечательно, что знаменитая Ванга не говорила, когда может начаться третья мировая. В ее предсказаниях можно лишь увидеть намеки, что старт конфликту даст разрушение Сирии.
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