Во многих пророчествах о нашей стране фигурирует и вторая – Китай

В Сети вспомнили предсказание покойного старца Христофора. Он говорил, что большая война начнется из-за Китая. А наша страна окажется в нее втянута. Судя по всему, речь идет о ядерной войне – в пророчестве говорится о ядерных ударах и радиации, которая будет отравлять жизнь уцелевших.



Похожее предсказание о конфликте России и Китая сделал и старец Серафим. Он говорил, что стараниями Запада между странами разгорится война.

Впрочем, не все пророчества столь мрачны. Так, ясновидящая из Америки Сара Хоффман, напротив, говорила, что Китай и Россия создадут мощный союз и нанесут удар по США. В предсказании американки говорится, что глобальный конфликт спровоцирует Ливия, запустив в сторону Израиля ядерную ракету.

Примечательно, что знаменитая Ванга не говорила, когда может начаться третья мировая. В ее предсказаниях можно лишь увидеть намеки, что старт конфликту даст разрушение Сирии.