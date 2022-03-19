Названы самые опасные знаки китайского гороскопа

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Астрологи советуют не злить тех, кто родился под этими знаками.
Эти люди прирожденные лидеры. Им свойственна сильная и независимая натура, они не привыкли сдаваться перед трудностями. Однако те, кто в чем-то попытается им препятствовать, вскоре об этом пожалеют. Разъяренного Быка трудно остановить.
Тигры обладают сложным характером. С одной стороны, с ними приятно общаться, часто они – душа компании. С другой – горды. И если они посчитают, что вы пытаетесь им помешать, выплеска агрессии не миновать.
Умные и общительные, Драконы вмиг могут превратиться из добряков в разгневанных противников. Избегайте конфликтов с ними – представители этого знака в пылу ссору часто могут быть довольно жестоки.
Собаки славятся своей верностью и надежностью. Однако взамен требуют уважения. Если они его не получают, вы получите в их лице опасного врага, который способен изрядно испортить вам жизнь.
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