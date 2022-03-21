Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Звезды расскажут, чего ждать на грядущей неделе



Овен

Неделя для Овнов выдастся достаточно спокойной. Займитесь текущими делами, решите вопросы, которые давно откладывали в долгий ящик. Возможно проблемы в отношениях, поэтому постарайтесь контролировать эмоции.

Телец

Ближе к концу недели вы получите приятное известие, говорят звезды. Возможно, у вас появится шанс поправить финансовое положение. На выходных постарайтесь сбросить напряжение – отдохните с друзьями, больше гуляйте, освободите голову от негатива.

Близнецы

Близнецам предстоит сложная неделя. Не исключено, что вас то и дело будут донимать мелкие неприятности. Постарайтесь не раздражаться по каждому поводу, иначе неизбежны конфликты с окружающими. Все наладится к концу недели.

Рак

Неделя благоприятна для налаживания личной жизни. Одиноким предстоит романтическое знакомство. Тем, у кого уже есть вторая половина, звезды советуют укреплять отношения и больше времени проводить с любимыми.

Лев

Первая половина недели будет непростой. Возможны ссоры с любимым человеком. Однако начиная с четверга ситуация изменится. Возможно, вы получите приятное известие, вам преподнесут сюрприз.

Дева

Начало недели благоприятно для деловых переговоров и заключения сделок. Не исключены конфликты с близкими. Постарайтесь проявить дипломатичность, если это возможно.

Весы

Неделя будет благоприятной в деловой сфере. Удачное время для переговоров, сделок, денежных операций, а также крупных покупок. Если вы в поисках работы, собеседование, запланированное в эти дни, пройдет как по маслу, говорят звезды.

Скорпион

Удачная неделя для решения финансовых проблем. Не исключено, что вам удастся найти дополнительный источник дохода. Кроме того, вы будете буквально фонтанировать идеями – вполне вероятно, они воплотятся в жизнь.

Стрелец

Начало недели стоит посвятить постановке целей. А уже с середины недели звезды советуют начинать претворять задуманное в жизнь. На выходных можно позволить себе расслабиться и набраться сил.

Козерог

Козерогам будет во всем сопутствовать удача. Неделя весьма благоприятна, чтобы завести новые знакомства – эти связи очень пригодятся в будущем. Самые удачные дни – пятница и суббота.

Водолей

Начало недели неудачно для любой деятельности, предупреждают звезды. Активные действия лучше отложить до четверга. В выходные также стоит оставить мысли о работе и как следует отдохнуть.

Рыбы

Самые удачные дни для важных вопросов – вторник и среда. А вот в остальные дни этой недели стоит быть бдительным – не исключено, что вас захотят обмануть. Проявляйте осмотрительность в денежных вопросах.