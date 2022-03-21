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Звезды расскажут, чего ждать на грядущей неделе
Неделя для Овнов выдастся достаточно спокойной. Займитесь текущими делами, решите вопросы, которые давно откладывали в долгий ящик. Возможно проблемы в отношениях, поэтому постарайтесь контролировать эмоции.
Ближе к концу недели вы получите приятное известие, говорят звезды. Возможно, у вас появится шанс поправить финансовое положение. На выходных постарайтесь сбросить напряжение – отдохните с друзьями, больше гуляйте, освободите голову от негатива.
Близнецам предстоит сложная неделя. Не исключено, что вас то и дело будут донимать мелкие неприятности. Постарайтесь не раздражаться по каждому поводу, иначе неизбежны конфликты с окружающими. Все наладится к концу недели.
Неделя благоприятна для налаживания личной жизни. Одиноким предстоит романтическое знакомство. Тем, у кого уже есть вторая половина, звезды советуют укреплять отношения и больше времени проводить с любимыми.
Первая половина недели будет непростой. Возможны ссоры с любимым человеком. Однако начиная с четверга ситуация изменится. Возможно, вы получите приятное известие, вам преподнесут сюрприз.
Начало недели благоприятно для деловых переговоров и заключения сделок. Не исключены конфликты с близкими. Постарайтесь проявить дипломатичность, если это возможно.
Неделя будет благоприятной в деловой сфере. Удачное время для переговоров, сделок, денежных операций, а также крупных покупок. Если вы в поисках работы, собеседование, запланированное в эти дни, пройдет как по маслу, говорят звезды.
Удачная неделя для решения финансовых проблем. Не исключено, что вам удастся найти дополнительный источник дохода. Кроме того, вы будете буквально фонтанировать идеями – вполне вероятно, они воплотятся в жизнь.
Начало недели стоит посвятить постановке целей. А уже с середины недели звезды советуют начинать претворять задуманное в жизнь. На выходных можно позволить себе расслабиться и набраться сил.
Козерогам будет во всем сопутствовать удача. Неделя весьма благоприятна, чтобы завести новые знакомства – эти связи очень пригодятся в будущем. Самые удачные дни – пятница и суббота.
Начало недели неудачно для любой деятельности, предупреждают звезды. Активные действия лучше отложить до четверга. В выходные также стоит оставить мысли о работе и как следует отдохнуть.
Самые удачные дни для важных вопросов – вторник и среда. А вот в остальные дни этой недели стоит быть бдительным – не исключено, что вас захотят обмануть. Проявляйте осмотрительность в денежных вопросах.
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