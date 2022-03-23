Побездельничать в этот день не получится, предупреждают звезды

Четверг – отличное время для того, чтобы приобрести новые знания и опыт. Информация сама по себе бесценна, и никто не знает, когда еще подвернется такая возможность. Век мы живем, век и учимся.

Овен

Успех неминуем, но складывается он не просто так. Это результат усилий и постоянной работы. Поэтому об отдыхе говорить еще рано. Когда придет время, тогда найдете возможность для веселья и радости.

Телец

Тельцам нужно принять серьезное решение – с этой дилеммой вы не расстанетесь, пока не избавитесь от главного внутреннего противоречия. Можно замалчивать проблему сколько угодно, однако она таким образом не решится.

Близнецы

Довольно насыщенный на эмоции и богатый на события день. Желаете достичь задуманного? Кроме работы, ничего не поможет. Спустите рукава и начинайте трудиться.

Рак

Любая ситуация разрешима – даже тогда, когда выхода, казалось бы, нет. Откажитесь от сомнительных затей и экспериментов. Нужен реальный опыт.

Лев

Романтика никуда не денется, а вот забот и дел может сильно прибавиться. Прежний образ жизни теперь точно ушел в прошлое – забудьте о нем навсегда. Работайте.

Дева

Начатое не нужно бросать на половине пути – так можно и всю жизнь прожить, не найдя себе место. Призвание – не талант, данный при рождении, а тысяча и одна попытка.

Весы

Отношения с окружающими складываются сегодня непросто? Ну, оно и понятно. Эмоции нужно держать под контролем. Что касается экспериментов и эмоций, то здесь нужно действовать без страха.

Скорпион

Кажется, что справляетесь вы не со всеми задачами, которые однажды взяли на себя. Но переживать от этого не стоит. Нужно просто пересмотреть свои приоритеты и заняться наиболее важным делом. Все успеть сделать невозможно.

Стрелец

Стрельцам доступны новые знания и опыт. А это – шанс показать себя и достичь того, о чем другие мечтают долгие годы, но не силятся претворить в жизнь.

Козерог

Поймите, что все не может складываться упорядоченно и идеально. Человек – не производственное предприятие, а живое существо, у которого есть эмоции и чувства.

Водолей

Срочные дела нужно поскорее завершить, чтобы уже с легким сердцем отправиться отдыхать или заниматься спортом – в зависимости от вашего досуга. Выяснять отношения сейчас точно ни с кем не стоит.

Рыбы

Рыб ждут очередные испытания и необходимость доказывать свою правоту компетентным и не очень компетентным сотрудникам в 101-й раз. Таковы ваши реалии.