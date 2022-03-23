Христиане в этот день судили о погодных приметах

24 марта православная церковь чтит святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. С этим днем было связано очень много примет, по которым судили о погоде на всю оставшуюся весну.

Софроний родился в VI веке в Дамаске. Еще с юности отличался благочестием и любовью к знаниям. Преуспел в философских науках, за что прозвали его Премудрым. В Иерусалиме сблизился с иеромонахом Иоанном. Мосхом, с которым стал путешествовать по монастырям. Позднее принял постриг в монахи и сам, оставшись в Александрии. Стал патриархом Иерусалимской церкви, пережив двухлетнюю осаду мусульман.

Традиции и обычаи

День идеально подойдет для того, чтобы вплотную заняться здоровьем. Ведь знахари 24 марта занимались зачитыванием заговоров на отвращение супруга к соперницам и даже привязывали мужчину, заговоренного дымом, к своей возлюбленной.

Занимались в этот день и лечением болезней желудка, печени и поджелудочной железы. Все делалось строго до обеденного времени – после этого у крестьян начинался досуг до самого конца дня.

Верующие также молили святых о том, чтобы тот избавил от мучений в зубах и излечил от разных болезней.

Что нельзя делать в день Софрония

Если запоет кукушка, говорили в народе, нужно замолчать и прекратить разговоры, подумать в этом время о будущем, чтобы его как следует реализовать. А иначе ничего из будущего не воплотится в реальность.

Не стоит оставлять детей у родственников, даже близких – иначе ребенок вырастет капризным, избалованным и очень плаксивым. А еще женщин не называли "кукушками", даже если те все-таки ослушались такого запрета и оставили у родственников дитя – чтобы от нее родные дети затем не отворачивались.

Приметы на 24 марта