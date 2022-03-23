Приметы на 24 марта: что нельзя делать в день Софрония

Приметы на 24 марта: что нельзя делать в день Софрония
Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Христиане в этот день судили о погодных приметах

24 марта православная церковь чтит святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. С этим днем было связано очень много примет, по которым судили о погоде на всю оставшуюся весну.

Софроний родился в VI веке в Дамаске. Еще с юности отличался благочестием и любовью к знаниям. Преуспел в философских науках, за что прозвали его Премудрым. В Иерусалиме сблизился с иеромонахом Иоанном. Мосхом, с которым стал путешествовать по монастырям. Позднее принял постриг в монахи и сам, оставшись в Александрии. Стал патриархом Иерусалимской церкви, пережив двухлетнюю осаду мусульман. 

Традиции и обычаи 

День идеально подойдет для того, чтобы вплотную заняться здоровьем. Ведь знахари 24 марта занимались зачитыванием заговоров на отвращение супруга к соперницам и даже привязывали мужчину, заговоренного дымом, к своей возлюбленной.

Занимались в этот день и лечением болезней желудка, печени и поджелудочной железы. Все делалось строго до обеденного времени – после этого у крестьян начинался досуг до самого конца дня.

Верующие также молили святых о том, чтобы тот избавил от мучений в зубах и излечил от разных болезней.

Что нельзя делать в день Софрония

Если запоет кукушка, говорили в народе, нужно замолчать и прекратить разговоры, подумать в этом время о будущем, чтобы его как следует реализовать. А иначе ничего из будущего не воплотится в реальность. 

Не стоит оставлять детей у родственников, даже близких – иначе ребенок вырастет капризным, избалованным и очень плаксивым. А еще женщин не называли "кукушками", даже если те все-таки ослушались такого запрета и оставили у родственников дитя – чтобы от нее родные дети затем не отворачивались.

Приметы на 24 марта

  • Горсть мелочи в кармане с утра есть – богатым будешь
  • Запоет кукушка – как следует брякнуть погромче деньгами
  • Загадать желание в пение птиц – оно сбудется.
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