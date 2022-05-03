Астролог Глоба предупредила об опасных днях в мае

Астролог Глоба предупредила об опасных днях в мае
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды сулят время серьезных изменений

Май является важным в астрологическом плане месяцем – на него приходится период затмений. Явление оказывает сильное влияние на состояние людей – как физическое, так и ментальное. В это время, рассказала астролог Тамара Глоба, все тайное становится явным. 

Космические события окажут серьезное влияние на происходящее в мире. Это коснется политической, экономической, государственных сфер. Все, чему будет положено начало в мае, активно проявит себя в последующие два года. 

По словам астролога, в мае будет несколько дней повышенной аварийности – это с 3, ночь с 4 по 5, 8-9, 14, 22, 24-25, а также 27 числа. 

Дев и Раков Глоба предупредила о риске потерять в этот период своих друзей. Весам лучше не делать серьезных приобретений, поскольку возможны финансовые трудности. 

Скорпионов может ждать непростой период из-за проблем в семье и на работе. Есть вероятность принять решение, которое может разрушить жизнь или отношения. 

Стрельцы в середине месяца могут столкнуться с чередой интриг и сплетен – это приведет к неожиданным трудностям. А Козероги, предсказывает Глоба, рискуют потерять близкого человека. 

Источник: Rutube
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей