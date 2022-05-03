Звезды сулят время серьезных изменений

Май является важным в астрологическом плане месяцем – на него приходится период затмений. Явление оказывает сильное влияние на состояние людей – как физическое, так и ментальное. В это время, рассказала астролог Тамара Глоба, все тайное становится явным.

Космические события окажут серьезное влияние на происходящее в мире. Это коснется политической, экономической, государственных сфер. Все, чему будет положено начало в мае, активно проявит себя в последующие два года.

По словам астролога, в мае будет несколько дней повышенной аварийности – это с 3, ночь с 4 по 5, 8-9, 14, 22, 24-25, а также 27 числа.

Дев и Раков Глоба предупредила о риске потерять в этот период своих друзей. Весам лучше не делать серьезных приобретений, поскольку возможны финансовые трудности.

Скорпионов может ждать непростой период из-за проблем в семье и на работе. Есть вероятность принять решение, которое может разрушить жизнь или отношения.

Стрельцы в середине месяца могут столкнуться с чередой интриг и сплетен – это приведет к неожиданным трудностям. А Козероги, предсказывает Глоба, рискуют потерять близкого человека.