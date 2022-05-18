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Многие не станут спорить, что знак зодиака оказывает серьезное влияние на судьбу человека. Оказалось, что рожденные в некоторых зодиакальных домах женщины обладают особой притягательностью для представителей сильного пола.
Рожденные под этим знаком дамы всегда отлично воспитаны, прекрасно выглядят и обладают высоким уровнем интеллекта. Мужчины обожают завязывать отношения с девушками-Весами и хвастаются своими эрудированными избранницами.
Рожденные под знаком Девы девочки с возрастом становятся настоящим образцом женственности. Они обладают отличной интуицией и эмпатией. Такая партнерша делает мужчину по-настоящему счастливым. Представители сильного пола ценят в Девах умение хранить домашний очаг.
Под этим знаком никогда не рождаются легкомысленные женщины. Верность и готовность построить крепкую ячейку общества отличает девушек-Рыб. Такие женщины сдержанны и редко устраивают своим мужчинам истерики, что те очень ценят.
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