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Наши предки верили, что именно на Лукерью появляются первые комары. Считалось, что назойливых насекомых приносит теплый ветер. Праздник получил свое имя в честь святой мученицы Ираклийской Гликерии.
В эту дату нужно быть особенно внимательным к своим эмоциям. Предки верили, что пролившиеся 26 мая слезы – неважно от счастья или горя, принесут большую беду в ближайшее время.
Также суеверные люди боялись оставлять волосы на расческе. Считалось, что в таком случае дома начнутся скандалы и разборки.
А еще сильно порицалось тунеядство. Бездельничать на Лукерью – дурной знак. В таком случае в ближайшее время можно лишиться работы и других доходов.
Также нельзя бездумно тратить деньги, крупные покупки в недалеком будущем разочаруют их обладателя.
Убить комара – в ближайшее время жилище заполонят эти насекомые.
Большое количество мошек на улице обещает грибное лето.
Отсутствие комаров говорит о том, что год окажется неурожайным.
Запевшие до рассвета птицы предвещают дождливую неделю.
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