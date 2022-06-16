Глоба назвал самый везучий в конце июня знак зодиака

Глоба назвал самый везучий в конце июня знак зодиака
Фото: pixabay.com
Для его представителей откроется коридор возможностей

Известный российский астролог Павел Глоба заявил, что всех людей, родившихся под знаком Близнецы, в конце июня ждет фантастически удачный период. По его словам, им будет благоволить успех практически во всех сферах жизни.

В беседе с "МИР24" астролог рассказал, что для Близнецов в конце месяца откроется коридор возможностей. Поэтому нужно приготовиться к тому, что жизнь может кардинально поменяться. 

Согласно прогнозу, изменения произойдут на личном фронте – и только в лучшую сторону. Одиночки смогут найти себе хорошую пару, если заняты поиском, а люди в отношениях смогут наладить взаимодействие со второй половинкой, после чего любовь заиграет новыми красками.

Астролог предсказал удачу в финансовой сфере. Он не исключил, что руководство может выписать премию, прибавку или дать повышение. Все деловые сделки в этот период тоже окажутся крайне полезными и эффективными. 

В конце месяца Глоба посоветовал Близнецам отправиться в отдых, чтобы восстановить силы. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чем Украина угрожает Китаю: востоковед вскрыл неочевидную опасность

Ситуация на международной арене продолжает обостряться

"Посмотрел хотя бы на карту": генерала ВСУ опозорили после угроз ударить по Крымскому мосту

В ДНР призвали оценивать слова военного всерьез

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей