Некоторые знаки зодиака ждет небывалая удача

Астролог Тиана Атлас утверждает, что 21 июня является крайне важным днем с астрологической точки зрения. С этого момента человек начинает получать все, на что запрограммировал себя ранее.

Специалист объясняет, что первый особый день проходил 30 марта – тогда приходит мощный импульс для новых начинаний. А к концу июня он получает воплощение в жизнь. Осенью человек получает последние плоды такого периода.

По словам астролога, серьезные изменения произойдут с людьми, которые родились в мае 1951 и 1963 годов, а также апреле 1975-го. Перед ними могут открыться тайные дороги, которые сулят огромные возможности.

Особая удача ждет тех, кто появился на свет в 87-ом и 99-ом годах. Неблагоприятный период будет у всех Раков, которые родились с 27 по 29 июня, Весов с 29 сентября по 1 октября и Козерогов с 27 по 29 декабря любого года, передает "Пятый канал".

Самыми счастливыми окажутся пять знаков зодиака: Овны, которые родились с 26 по 28 марта, Близнецы с 27 по 29 мая, Львы с 28 по 30 июля, Стрельцы с 28 по 30 ноября и Водолеи с 25 по 27 января.