Трех представителей зодиакального круга ждут испытания

Астролог Тамара Глоба уверяет – июль будет месяцем, богатым на события. Большинство представителей знаков зодиака ждет благоприятный период, однако трое из них могут столкнуться с серьезными трудностями.

В первую очередь это коснется Весов. Первая половина июля будет крайне напряженной и богата на отрицательные эмоции. Это будет связано с конфликтами с близкими людьми, друзьями, семьей. Не исключено, что на этом фоне может развиться затяжная депрессия, если до этого человек сталкивался с другими трудностями. При благоприятном исходе кризис закончится после 18 июля.

Далее идут Рыбы. Для представителей этого знака год в целом окажется довольно сложным. Потребуется приложить крайне много усилий, чтобы сохранить рабочее место и постоянный заработок – иногда это будет приводить к проблемам со здоровьем и эмоциональным состоянием. Звезды уверяют, что положительные плоды появятся ближе к концу года.

Прогноз для Львов, в целом, более благоприятный. В июле может появиться много энергии, которую захочется выплеснуть сразу во всех сферах: наладить личную жизнь, заняться самосовершенствованием, достичь профессиональных успехов. Однако на этом фоне есть высокая вероятность серьезно подорвать здоровье, поэтому астролог советует внимательно прислушиваться к своему организму.