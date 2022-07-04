Колодцы обязательно должны были держать в чистоте

Православные в этот день чтут память мучеников Галактиона, Иулиании и Евсевия, а православные отмечают праздник, названный Евсеев или Ульянов день. Считается, что 5 июля подходит для повторного посева различных растений и других огородных дел.

Что можно делать 5 июля

Обязательно наводили порядок в доме, чтобы избавить его от нечистой силы.

Нужно было выйти на улицу для прогулки – это помогало человеку повстречаться с удачей.

Было принято в этот день изготавливать веники для бани, которые избавят от хронических недугов или привлекут любовь.

Обязательно чистили колодцы, чтобы вода в них стала целебной.

Что нельзя делать 5 июля

Считалось, что начинать какое-то важное дело до обеда не стоит – успешным оно не окажется. После обеда, напротив, пройдут хорошо.

Запрещалось в этот день рисковать.

Нельзя было портить или загрязнять воду в колодце.

Ходить в баню в этот день не следовало – считали, что там парится Банник, и тревожить его не стоит.

Ругаться с родными или близкими людьми было недопустимо.

ПРиметы на 5 июля