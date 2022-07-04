Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день

Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день
Фото: Sylvester Sabo / unsplash.com
Колодцы обязательно должны были держать в чистоте

Православные в этот день чтут память мучеников Галактиона, Иулиании и Евсевия, а православные отмечают праздник, названный Евсеев или Ульянов день. Считается, что 5 июля подходит для повторного посева различных растений и других огородных дел. 

Что можно делать 5 июля

  • Обязательно наводили порядок в доме, чтобы избавить его от нечистой силы. 
  • Нужно было выйти на улицу для прогулки – это помогало человеку повстречаться с удачей. 
  • Было принято в этот день изготавливать веники для бани, которые избавят от хронических недугов или привлекут любовь. 
  • Обязательно чистили колодцы, чтобы вода в них стала целебной. 

Что нельзя делать 5 июля

  • Считалось, что начинать какое-то важное дело до обеда не стоит – успешным оно не окажется. После обеда, напротив, пройдут хорошо.
  • Запрещалось в этот день рисковать.
  • Нельзя было портить или загрязнять воду в колодце.
  • Ходить в баню в этот день не следовало – считали, что там парится Банник, и тревожить его не стоит.
  • Ругаться с родными или близкими людьми было недопустимо. 

ПРиметы на 5 июля

  • Игривый месяц вечером – к хорошему урожаю.
  • В этот день пошел дождь – уродится хлеб и лен.
  • Появился рой комаров, значит, погода будет солнечной.
  • Вечерняя роса к ясному дню.
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