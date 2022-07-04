Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день
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Колодцы обязательно должны были держать в чистоте
Православные в этот день чтут память мучеников Галактиона, Иулиании и Евсевия, а православные отмечают праздник, названный Евсеев или Ульянов день. Считается, что 5 июля подходит для повторного посева различных растений и других огородных дел.
Что можно делать 5 июля
Обязательно наводили порядок в доме, чтобы избавить его от нечистой силы.
Нужно было выйти на улицу для прогулки – это помогало человеку повстречаться с удачей.
Было принято в этот день изготавливать веники для бани, которые избавят от хронических недугов или привлекут любовь.
Обязательно чистили колодцы, чтобы вода в них стала целебной.
Что нельзя делать 5 июля
Считалось, что начинать какое-то важное дело до обеда не стоит – успешным оно не окажется. После обеда, напротив, пройдут хорошо.
Запрещалось в этот день рисковать.
Нельзя было портить или загрязнять воду в колодце.
Ходить в баню в этот день не следовало – считали, что там парится Банник, и тревожить его не стоит.
Ругаться с родными или близкими людьми было недопустимо.
ПРиметы на 5 июля
Игривый месяц вечером – к хорошему урожаю.
В этот день пошел дождь – уродится хлеб и лен.
Появился рой комаров, значит, погода будет солнечной.