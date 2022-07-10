Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Астрологи уверяют, что на следующей неделе с 11 по 17 некоторые знаки зодиака могут столкнуться с большими потерями и другими проблемами – им нужно быть особенно осторожными, чтобы избежать серьезных негативных последствий. На это будет влиять положение Сатурна в противопоставление Венере.
Неудачи могут начаться у Раков. Нужно быть особенно осторожными в высказываниях, поскольку необдуманные слова могут обернуться против вас. Неделя обещает быть драматической, поскольку может принести проблемы на работе и в личной жизни судьбоносного характера. Внезапные перемены будут каждый день, поэтому лучше не планировать ничего важного.
Тельцов ждет распутье в отношениях со второй половиной – все будет зависеть исключительно от вашего выбора. Один приведет к гармонии в будущем, а другой к неудаче, разочарованию, одиночеству и потрясениям. Крайне важно будет понять собственные потребности и преодолеть различные препятствия на пути.
Экономические проблемы в июле поджидают представителей знака Девы. На следующей неделе могут возникнуть непредвиденные расходы, которые серьезно ударят по кошельку – такие трудности могут возникнуть несколько раз, поэтому крайне важно грамотно распорядиться своими финансами. Если этого не сделать, то неблагоприятный денежный период может растянуться надолго.
Дипломат рассмешила публику подписью
Рынку энергоносителей расслабляться нельзя, заявили власти