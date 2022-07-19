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20 июля православная церковь отмечает важный праздник – в этот день отдают дань памяти святой Евфросинии, которую также называют Авдотья. На Руси в этот день люди активно заготавливали сено и выполняли другие важные задачи – если не поспеть к Авдотье, то все труды могут пойти насмарку. Современному человеку также не стоит откладывать важные решения на потом, иначе карьера может развалиться.
В эту дату категорически запрещается лениться. В противном случае человека ждут серьезные финансовые проблемы.
Также нужно держать в узде негативные эмоции. Безмолвные проклятия, которые будут отправлены чужим людям, вернутся к источнику с двойной силой.
Наши предки верили, что в эту дату необходимо воздержаться от стирки. Считалось, что вместе с очищением можно вымыть из дома удачу.
Огородникам необходимо отказаться от сбора урожая огурцов. На Руси верили, что в эту дату плоды являются объектом внимания нечистой силы, которая может отравить их.
Если на Авдотью зарядил дождь, пасмурная погода сохранится на целую неделю.
Помутневший небосвод также предвещает ненастье.
Утренние ливни – тревожный сигнал, который предвещает скудный урожай.
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