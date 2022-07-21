Крестьяне отправлялись в лес за черникой

Православная церковь отмечает 22 июля день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. По преданию, Панкратий жил во времена Христа и был отшельником, которого однажды из пещер забрал апостол Петр. Вместе они строили храмы, устраивали богослужения и трудились над христианским просвещением людей.

А Кирилл жил в III веке во времена императора Диоклектиана, став жертвой гонений на христиа. От него требовали отречения от Христа, из-за отказа мученика бросили в темницу и впоследствии велели сжечь. Однако пламя не причинило Кириллу вреда.

Традиции и обычаи

Первый раз за лето в этот день было принято пробовать огурцы, которые к тому моменту уже поспевали на огороде.

Принято в этот день было отправляться в лес за черникой, готовить пироги из ягод, а также варить компот. После сбора начинали заниматься заготовками на зиму.

Что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Нельзя ссориться и вступать в конфликты, перечить родным – и в особенности старшим родственникам. Напротив, к словам старожилов необходимо прислушиваться и внимать тому, что они говорят.

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