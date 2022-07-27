Приметы на 28 июля: что нельзя делать в Кириков день

Приметы на 28 июля: что нельзя делать в Кириков день
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Серьезные жизненные решения лучше отложить

28 июля православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятеля Кирику. Также люди вспоминают Владимира Красно Солнышко, который утвердил в нашей стране православие.

Что нельзя делать 28 июля

На Руси считалось, что в эту дату лучше воздержаться от глобальных перемен в жизни. Наши предки верили, что начатые на Кирика дела не принесут ожидаемого эффекта.

Таким образом, переезд, увольнение, свадьбу и другие судьбоносные мероприятия лучше отложить на более подходящее время.

Также дурной приметой считается лениться в эту дату. Однако труды на огороде были под запретом. Считалось, что если потревожить землю в эту дату, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Так что, если отправитесь на дачу, посвятите день отдыху.

Также нельзя завидовать и врать, такое недобросовестное поведение приведет к серьезным последствиям в самом ближайшем будущем.

Приметы на 28 июля

Зарядивший с утра ливень обещает жаркую неделю.

Если липа уже покрылась желтыми листьями, значит осень придет с запозданием.

Если ливень сопровождает мощный ветер, вскоре распогодится и выглянет солнце.

Кузнечики громко поют свои песни – жди засушливую неделю.

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