Приметы на 3 августа: что нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого

Приметы на 3 августа: что нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В память о святом люди работали молча

Православная церковь отмечает 3 августа день Онуфрия Молчаливого. На Руси в память о преподобном, который жил несколько веков назад в Киеве, этот день отмечали особым образом: все работы проводились в молчании.

Традиции и обычаи

Предки готовили места в амбарах для хранения зерна. Закрома проветривали и просушивали, а затем вычищали. Меняли гнилые доски, перестилали пол. И вся тяжелая работа проводилась молча.

Особое молчание требовалось во время срезания "бороды" – так народ называл последний пучок колосьев в поле. По поверью, в нем живут полевые духи, которые могли легко вселиться в человека и навредить ему. Не говорили вовремя грозы, чтобы избежать наказание сил свыше.

Что нельзя делать в денть Онуфрия Молчаливого

За работой запрещается говорить, петь и общаться. Нельзя врать, давать пустые обещания и говорить о том, чего вы точно не планируете делать. Нельзя предаваться лени. Ведь третье августа – день молитвы и труда. Работать нужно не покладая рук.

Приметы на 3 августа

  • Светлячки светятся сильнее обычного – к хорошей погоде;
  • Грозовой дождь – к граду;
  • Паук не плетет паутину – к дождю.
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