Многие события повлияют на жизнь на долгий срок

Астролог Тамара Глоба утверждает, что август станет месяцем, когда в жизни многих знаков зодиака могут произойти судьбоностные изменения. Эффект от многих событий будет ощущаться до 2024 года, во многом это будет касаться финансового благосостяния.

В августе самыми сложными будут 15 дней – довольно много для одного месяца. Они выпадут на даты 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 27 и 31.

С трудностями могут столкнуться Близнецы. Для них весь месяц может стать периодом потерь, проблем со здоровьем. Материальные вопросы будут отнимать много времени, близкие требовать больших вложений. Однако август будет переменчивым, поэтому после ямы может наступить новая вершина.

Раки могут ощутить проблемы личного характера. Не исключены разочарования, сложности в отношениях. Однако с другой стороны это будет хороший месяц, чтобы заработать больше денег.

Весов ждут сложности в начале августа, причем их характер будет различным – от материального положения до проблем с женщинами, которые попытаются изменить вашу жизнь. Вокруг вас будет много споров и слухов. Это будет период, когда нужно проявить стойкость.