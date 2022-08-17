В поле заговаривали землю на будущий урожай

В народе в четверг отмечают празник, посвященный святому мученику Евсигнию Антиохийскому. Его называют также Евстигнеем Житником. Обычно к этому дню наступал конец уборочной страды, продолжался лишь посев озимых культур. Было принято славить жито – так называли в крестьяне ячмень.

Что можно делать 18 августа

Нужно было отправляться на поля и читать заговоры на будущий урожай, пока там не собрали всю солому.

Было принято плести косы из лука и чеснока, поскольку к этому времени поспевал первый урожай. Их развешивали по дому для защиты от нечисти.

Если поделится косичками с соседями, то так верили, что избавишь себя от болей в спине.

Что нельзя делать 18 августа

Запрещалось оставлять кастрюли и различные горшки ненакрытыми – обязательно нужно было положить на них крышку или еще что-то, чтобы нечистая сила не пробралась.

Употреблять сырые яйца нельзя – их нужно было варить или жарить.

В полночь старались не выходить из дома, чтобы не напороться на бесов, пишет МИР 24.

Трапезы и пение песен в полях считались в этот день недопустимыми, чтобы не навлечь беду на грядущий урожай.

Приметы на 18 августа