В эту дату православные чтут память сразу двоих святых

Важный для православной церкви праздник получил двойное название, так как в этот день вспоминают сразу двоих знаменитых святых – Пимена Многоболезненного и мученика Марина. В церковной традиции принято молить выдающихся религиозных деятелей о здравии.



Что нельзя делать 20 августа

На Руси особое внимание в эту дату уделяли семейному очагу. Именно поэтому традиции запрещали недостойное поведение в отношении аистов. Считалось, что если обидеть эту птицу, семейство может остаться без потомства.

Также, на Пимена-Марина не стоит менять белье на кровати супругов. Такой шаг может привести к разладу в отношениях, который грозит закончиться весьма серьезными последствиями.

Также наши предки предпочитали не гулять после захода солнца. Считалось, что такая прогулка может спровоцировать развитие серьезного заболевания.

Приметы на 20 августа

Аисты собираются покинуть насиженное место – осенний период будет промозглым.

Запенившаяся в речке вода обещает проливные ливни.

Пауки покинули паутину – вскоре погода резко ухудшится.