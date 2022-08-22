Приметы на 23 августа: что нельзя делать в Лаврентьев день

Приметы на 23 августа: что нельзя делать в Лаврентьев день
Фото: www.unsplash.com
В эту дату можно попросить небеса избавить от сглаза

23 августа православные чтут память выдающегося религиозного деятеля, который жил в третьем веке. Святой Лаврентий был жестоко замучен за свою истовую веру в Иисуса Христа. Мученик считается целителем, который может спасти от различного рода хворей, а также снять сглаз. В эту дату его можно попросить молитвой о помощи.

Что нельзя делать 23 августа

Наши предки считали, что в эту дату лучше помалкивать о своих мечтах и планах. Озвученное желание можно сглазить, и оно вряд ли исполнится.

Строго запрещалось лениться на Лаврентия. Низкая активность в эту дату может обернуться серьезными финансовыми проблемами на протяжении всего года.

Также необходимо избегать семейные конфликты. Начатые на Лаврентия разборки рискуют затянуться на долгое время и могут привести к катастрофическим последствиям.

В эту дату не стоит босиком ходить по утренней росе. Такая прогулка может закончиться серьезным заболеванием ног.

Приметы на 23 августа

  • На речке стоит спокойная вода – осенний период будет теплым и без ветра;
  • Зарядивший на Лаврентия дождь обещает мягкую зиму;
  • Если во вторник погода будет жаркой, бабье лето осенью затянется;
  • Пожелтевшие на липе листья говорят о том, что осень придет раньше обычного.
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