Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день
Фото: unsplash.com
Люди старались просить друг у друга прощения и забывать старые обиды

В пятницу, 26 августа, православные чтут память христианского монаха Максима, который получил прозвище Иповедник. Также принято вспоминать Тихона Задонского, который считется крупнейшим религиозным просветителем XVIII века. В народе день получил название Максимова или Тихона Страстного, поскольку было принято совершать празднования в честь "страстной" иконы Божией Матери. 

Что можно делать 26 августа

  • Нужно было помолиться, чтобы найти спасение от различных стихийных бедствий. 
  • День обязательно проводили в работе – нужно было убраться в погребе, сарае, мастерских. 
  • Считалось, что в этот праздник нужно просить прощения у людей и отпускать обиды. 

Что нельзя делать 26 августа

  • Запрещались работы на земле. Полагали, что это только навредит растениям. 
  • В этот день если в яйце попалось два желтка, то кормить таким блюдом родных нельзя – иначе лишишься счастья, благополучия, денег и хороших отношений с близкими. 
  • Было не допустимо дарить человеку белое полотенце. 
  • Одинокие люди старались не спать сразу на двух подушках, чтобы не стокнуться с неприятностями в личной жизни.

Приметы 26 августа

  • Туман над лесом в этот день сулит хороший урожай грибов.
  • Сильный ветер к дождливому сентябрю.
  • Ночью сова ухает – погода скоро изменится.
  • Если в лесу много грибов выросло, то на следующий год хлеб уродится. 
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