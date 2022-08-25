Удача будет сопутствовать в деньгах и личной жизни

Уже с 26 августа некоторых представителей зодиакального круга ждет череда благоприятных событий. Некоторые почувствуют, как везение сопровождает их практически во всех делах. Это коснется Близнецов, Дев и Весов.

Близнецы начиная с пятницы столкнутся с необходимостью совершить выбор между различными деловыми предложениями. У представителей этого знака появиться шанс серьезно изменить свое финансовое положение или начать новое успешное дело. Удача будет сохраняться до конца лета.

Дев ждет интересное путешествие или поездка, не исключены интересные знакомства. Особый успех будет сопровождать представителей этого знака в личной жизни – главный ориентир нужно искать в дороге или путешествиях.

Стрельцам звезды сулят успех в розыгрышах и лотереях. Астрологи советую купить лотерейный билет до конца месяца, чтобы испытать удачу. Люди этого знака будут хорошо справляться с большинством задач, а после окончания лета есть вероятность приятного отдыха.