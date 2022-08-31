Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в Стратилат Тепляк

Приметы на 1 сентября: что нельзя делать в Стратилат Тепляк
Фото: unsplash.com
Раньше в этот день праздновали Новый год

В народном календаре 1 сентября было принято отмечать два праздника: день Стратилата Теплякя и Феклы Свекольницы. В современной истории он называется День Знаний. На Руси в допетровские времена также было принято праздновать Новый год. 

Что можно делать 1 сентября

  • Было принято в этот день устраивать гуляния, люди строили планы на будущее. 
  • День считался благоприятным для того, чтобы отказаться от чего-то старого и начать новое дело – это может быть смена работы или места жительства. 
  • Обязательно нужно было съесть блюдо из свеклы. 
  • Принято в этот день собирать урожай с плодовых деревьев и варить компот.  

Что нельзя делать 1 сентября

  • Безделье было под запретом. 
  • Проводить ужин одному тоже не следовало – обязательно звали друзей или близких.
  • После запрещалось оставлять посуду и пол в доме грязными. 
  • Свиней в хозяйстве старались не покупать, иначе можешь потерять лошадь. 
  • Запрещено было смотреть на огонь, чтобы не стать очевидцем чей-то преждевременной смерти. 

Приметы на 1 сентября

  • Если ветер дует с юга, то овес уродится.
  • По этому дню судили о всем сентябре – каким он окажется, таким будети месяц. 
  • Утренний туман сулил снежную зиму. 
  • Нужно выкопать свеклу, если с орешника уже опадают листья. 
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