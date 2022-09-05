День таит немало опасностей

Православные 6 сентября отдают дань памяти выдающему религиозному деятелю Евтихию, он являлся учеником самого Иоанна Богослова. Также наши предки верили, что в эту дату особую силу получают нечистые духи. Именно поэтому людям нужно быть очень аккуратными.



Что нельзя делать 6 сентября

На Руси считали, что в этот день по улицам бродят злые силы. В качестве своих посредников они используют пьяниц, а также души самоубийц. Злая энергия стремится овладеть простым человеком и заманить его в темный угол, чтобы там он сгинул.

Для того чтобы обезопасить себя, стоит отказаться от прогулок по лесным угодьям, а также от шумных вечеринок с малознакомыми людьми. День лучше провести дома в кругу семьи.

Нельзя ходить купаться в водоемы и реки. Злые русалки обязательно постараются затащить незваного гостя на дно.

Также дурной приметой считается наблюдение за небесным светилом. Если посмотреть на солнце, можно привлечь большую беду на всю свою семью.

Приметы на 6 сентября

Если на Евтихия зарядил дождь, будущий год подарит богатый урожай.

Пение синицы предвещает резкое похолодание.

Столкнуться с мощными порывами ветра – к беде.

Заприметить на улице красный цветок – дурной знак, лучше сходить в церковь и помолиться о душах усопших.