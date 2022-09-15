Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день
Древние связывали дату с умиранием природы и приближением холодов
В народе 16 сентября считается Доминимы днем – праздник назвали так в честь мученицы Домны Доброродной. Также в пятницу принято почитать память мучеников Василиссу и Анфима Никодимского.
Что можно делать 16 сентября
Было принято наводить в доме порядок, а также чистить сараи и амбары. Это помогало обрести членам семьи здоровье. Старые вещи сжигали или раздавали нуждающимся.
Нужно внимательно относится ко снам, которые сняться в ночь с 15 на 16 сентября. Они считались вещими.
Что нельзя делать 16 сентября
- Романтические встречи в этот день были под запретом. Также было недопустимо звать девушек замуж или играть свадьбу.
- Запрещалось чревоугодничать или есть продукты, которые были произведены животными.
- Прогулки после захода солнца были недопустимы – иначе человек может столкнуться с серьезными проблемами.
- Люди старались не смотреть на свое отражение в зеркале, чтобы не потерять душу.
Приметы на 16 сентября
- Если в этот день раздался гром, то осень окажется теплой и долгой.
- Красное закатное солнце сулит скорое наступление заморозков.
- Если в пятницу сойдутся два явления: туман и новолуние, то в ближайшие дни погода будет ясной.
- Уродилось мало грибов – в следующий год хорошего урожая можно не ждать.