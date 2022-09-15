Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в Домнин день
Фото: unsplash.com
Древние связывали дату с умиранием природы и приближением холодов

В народе 16 сентября считается Доминимы днем – праздник назвали так в честь мученицы Домны Доброродной. Также в пятницу принято почитать память мучеников Василиссу и Анфима Никодимского.

Что можно делать 16 сентября

Было принято наводить в доме порядок, а также чистить сараи и амбары. Это помогало обрести членам семьи здоровье. Старые вещи сжигали или раздавали нуждающимся. 

Нужно внимательно относится ко снам, которые сняться в ночь с 15 на 16 сентября. Они считались вещими. 

Что нельзя делать 16 сентября

  • Романтические встречи в этот день были под запретом. Также было недопустимо звать девушек замуж или играть свадьбу.
  • Запрещалось чревоугодничать или есть продукты, которые были произведены животными.
  • Прогулки после захода солнца были недопустимы – иначе человек может столкнуться с серьезными проблемами. 
  • Люди старались не смотреть на свое отражение в зеркале, чтобы не потерять душу. 

Приметы на 16 сентября

  • Если в этот день раздался гром, то осень окажется теплой и долгой. 
  • Красное закатное солнце сулит скорое наступление заморозков. 
  • Если в пятницу сойдутся два явления: туман и новолуние, то в ближайшие дни погода будет ясной. 
  • Уродилось мало грибов – в следующий год хорошего урожая можно не ждать.
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