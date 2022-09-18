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Согласно древней традиции, 19 сентября – необычный день. В эту дату на Руси проводились так называемые мирские братчины. Люди собирались вместе и решали важные семейные, а также соседские вопросы. Частенько такие разборки приводили к шумным конфликтам, в конце дня каждый участник мероприятия приносил вкусное блюдо для того, чтобы во время общего пира все могли помириться.
Дату следует посвятить анализу прошедшего периода, а от обычной повседневной работы лучше воздержаться. В противном случае, весь год пройдет в мелких хлопотах, а глобальные проблемы так и не решатся.
Также наши предки считали, что в этот день активизируются нечистые силы. Не следует много времени находиться за пределами дома – лучше собраться родными и провести тихий семейный день.
А еще на Руси считалось, что в эту дату нужно отказаться от мытья головы, иначе вместе с грязью можно вымыть весь ум и смекалку.
Что касается обеденного стола, в этот день под запретом были хлебные изделия, считалось, что их употребление приведет к серьезным финансовым проблемам в будущем.
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