Приметы на 19 сентября: что нельзя делать в Михайлов день

Приметы на 19 сентября: что нельзя делать в Михайлов день
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Дата представляла особую важность для наших предков

Согласно древней традиции, 19 сентября – необычный день. В эту дату на Руси проводились так называемые мирские братчины. Люди собирались вместе и решали важные семейные, а также соседские вопросы. Частенько такие разборки приводили к шумным конфликтам, в конце дня каждый участник мероприятия приносил вкусное блюдо для того, чтобы во время общего пира все могли помириться.

Что нельзя делать 19 сентября

Дату следует посвятить анализу прошедшего периода, а от обычной повседневной работы лучше воздержаться. В противном случае, весь год пройдет в мелких хлопотах, а глобальные проблемы так и не решатся.

Также наши предки считали, что в этот день активизируются нечистые силы. Не следует много времени находиться за пределами дома – лучше собраться родными и провести тихий семейный день.

А еще на Руси считалось, что в эту дату нужно отказаться от мытья головы, иначе вместе с грязью можно вымыть весь ум и смекалку.

Что касается обеденного стола, в этот день под запретом были хлебные изделия, считалось, что их употребление приведет к серьезным финансовым проблемам в будущем.

Приметы на 19 сентября

Появившийся на деревьях иней обещает снежный холодный зимний период.

Утренний туман предвещает резкое улучшение погоды.

Береза, которая не сбросила листья к Михайлову дню, говорит о том, что зима будет очень холодной.

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