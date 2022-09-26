Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господн

Приметы на 27 сентября: что нельзя делать в день Воздвижения Креста Господня
Фото: www.unsplash.com
Дата имеет сакральный смысл для православных

27 сентября церковь празднует один из 12 самых главных торжеств. Согласно преданию, в эту дату был обретен крест, на котором свою смерть встретил Иисус Христос. В этот день православные истово молятся, а также следят, чтобы дом был в идеальной чистоте.

Что нельзя делать 27 сентября

На Воздвижение необходимо придерживаться строгих ограничений в еде. Однодневный пост подразумевает отказ от мясных и молочных продуктов, яиц, масла.

Также стоит воздержаться от старта новых проектов. Все новые дела следует отложить на более подходящее время – сейчас период для подведения итогов и обращения к высшим силам.

На паузу также необходимо поставить финансовые операции. Наши предки верили, что давать в эту дату в долг – накликать на себя беду и весь год сидеть без денег.

Вся нечисть на святой праздник прячется в лесных угодьях, которые лучше не посещать. Встреча со злыми духами может закончиться самым печальным образом.

Приметы на 27 сентября

Если утром начались заморозки, зимний период придет раньше обычного.

Дует северный ветер – будущее лето будет знойным.

Если на Воздвижение стоит теплая погода, она сохранится вплоть до Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.

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