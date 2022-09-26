Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
27 сентября церковь празднует один из 12 самых главных торжеств. Согласно преданию, в эту дату был обретен крест, на котором свою смерть встретил Иисус Христос. В этот день православные истово молятся, а также следят, чтобы дом был в идеальной чистоте.
На Воздвижение необходимо придерживаться строгих ограничений в еде. Однодневный пост подразумевает отказ от мясных и молочных продуктов, яиц, масла.
Также стоит воздержаться от старта новых проектов. Все новые дела следует отложить на более подходящее время – сейчас период для подведения итогов и обращения к высшим силам.
На паузу также необходимо поставить финансовые операции. Наши предки верили, что давать в эту дату в долг – накликать на себя беду и весь год сидеть без денег.
Вся нечисть на святой праздник прячется в лесных угодьях, которые лучше не посещать. Встреча со злыми духами может закончиться самым печальным образом.
Если утром начались заморозки, зимний период придет раньше обычного.
Дует северный ветер – будущее лето будет знойным.
Если на Воздвижение стоит теплая погода, она сохранится вплоть до Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.
Его слова прозвучали во время личной беседы с Эрдоганом
Нападавший был одет в майку с нацистской символикой