Индийский пророк дал шокирующий прогноз о будущем России в 2023 году

Индийский пророк дал шокирующий прогноз о будущем России в 2023 году
Фото: unsplash.com
Провидец посоветовал россиянам не тратить деньги и готовиться к серьезному перелому жизни

Два года назад, во время пандемии, в Индии появился новый пророк – подросток Абигья Ананда, которого считают духовным последователем Ванги. Молодой человек с пугающей точностью предсказывает различные события как локального, так и мирового масштаба. Одно из них касалось и России.

Ананда утверждает, что население слишком рано перестает переживать из-за пандемии коронавируса. Болезнь решила дать людям лишь небольшую передышку, готовясь нанести новый более сокрушительный удар – подобного в предыдущие годы еще не было. Однако, по его словам, он окажется последним. 

Согласно его анализу положения звезд на небе, миру нужно приготовится к череде серьезных неприятных событий. Происходящее в это время окажет серьезное влияние на последующие 20 лет земной цивилизации. Он советует россиянам воздерживаться от ненужных трат, поскольку купленные вещи могут очень быстро обесценится, ведь грядет изменение всего уклада жизни. 

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