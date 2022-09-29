Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды и Любви
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Праздник считался скорее поминальным
В пятницу, 30 сентября, православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот праздник считается одним из главных церковных дней для женщин. В народе он также получил название Бабьи именины.
Что можно делать 30 сентября
Женщины после пробуждения обязательно оплакивали свою жизнь – такой обряд считался оберегом от внезапной потери родных.
Вечером устраивали праздник – деревенские святцы. Молодые люди собирались, чтобы проводить весело время.
Каждый член семьи был обязан съесть кусок пирога – так он обезопасить себя от недугов. Также было принято кормить пирогами женщин, которых зовут Вера, Надежда и Любовь.
Что нельзя делать 30 сентября
В этот день всем женщинам было положено отдыхать. Любая тяжелая была под запретом.
Пышные застолья были нежелательны, поскольку в праздник поминают святых, погибших за свою веру.
Запрещались любые ссоры, споры и конфликты с родственниками.
Свадьбы и сватовство было недопустимым в этот день.
Приметы на 30 сентября
Если полетели журавли, то 14 октября жди заморозков.
Кошка умывается целый день – дождей в ближайшее время не будет.