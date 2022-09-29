Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды и Любви

Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды и Любви
Фото: unsplash.com
Праздник считался скорее поминальным

В пятницу, 30 сентября, православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот праздник считается одним из главных церковных дней для женщин. В народе он также получил название Бабьи именины. 

Что можно делать 30 сентября

  • Женщины после пробуждения обязательно оплакивали свою жизнь – такой обряд считался оберегом от внезапной потери родных. 
  • Вечером устраивали праздник – деревенские святцы. Молодые люди собирались, чтобы проводить весело время. 
  • Каждый член семьи был обязан съесть кусок пирога – так он обезопасить себя от недугов. Также было принято кормить пирогами женщин, которых зовут Вера, Надежда и Любовь.

Что нельзя делать 30 сентября

  • В этот день всем женщинам было положено отдыхать. Любая тяжелая была под запретом.
  • Пышные застолья были нежелательны, поскольку в праздник поминают святых, погибших за свою веру.
  • Запрещались любые ссоры, споры и конфликты с родственниками.
  • Свадьбы и сватовство было недопустимым в этот день.

Приметы на 30 сентября

  • Если полетели журавли, то 14 октября жди заморозков.
  • Кошка умывается целый день – дождей в ближайшее время не будет.
  • Белки начали линять – весна окажется ранней. 
  • В бане париться – весь год ссориться. 
  • Полагали, что в этот день традиционно идет дождь.
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