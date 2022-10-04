Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата да Ипата

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата да Ипата
Фото: unsplash.com
По этому дню судили о предстоящей зиме

Православные, согласно давней традиции, во вторник 4 октября отмечают день святого апостола Кодрата Афинского, а также священномучеников Ипатия и Андрея. Все они погибли за свою веру. 

Что нужно делать 4 октября

  • Обязательно читали заговоры на будущий год, чтобы получить хороший урожай.
  • День следовало провести в трудах. 
  • Людей, которые в этот день много работают, было принято кормить кашей и хвалить.

Что нельзя делать 4 октября

  • Начальникам запрещалось ругать людей, которые находятся в подчинении – любой честный труд в этот день считался священным.
  • Запрещалось лениться, чтобы не получить в будущем массу проблем с трудоустройством. 
  • Большие покупки в этот день делать было нельзя, поскольку долгой службы от них человек не получит.
  • 4 октября старались не ходить в баню, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.
  • Делать стрижку в этот день было плохой приметой. 

Приметы на 4 октября

  • По погоде в этот день судили о грядущих четырех неделях – такая сохранится и на этот срок. 
  • Если ветер дует с северо-востока, жди суровой зимы. 
  • Если у домашней птицы началась линька, то жди скорого наступления холодов. 
  • Период богат на грибы и орехи – зима окажется снежной. 
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