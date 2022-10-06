Проблемы будут наблюдаться по всей планете

Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа предсказал миру тяжелое будущее. Он уверен, что скоро начнется множество военных конфликтов за природные ресурсы. Голод, который сейчас мучает Африку, доберется до азиатских стран, начнутся проблемы с водой. Это может затронуть и Россию.

По его словам, в ближайшие десять лет стоимость пресной воды будет приравниваться к нефти. Возникнут проблемы с добычей мяса, поскольку производители начнут уничтожать скотину из-за неизвестного вируса.

"То, что веками дарило нам жизнь, будет заражено. Растения станут выделять углекислый газ. Они помогут Земле очиститься от людей", – утверждает прорицатель.

Экстрасенс полагает, что вскоре появится болезнь, которая окажется страшнее коронавируса. Она будет поражать нервные клетки, люди будут постепенно сходить с ума, сообщает "Свободная пресса".

Прорицатель уверен, что Америка и Европа столкнутся с холодом и голодом. США потеряют свое мировое господство, страну поглотит внутренних хаос. По его словам, над этими странами уже "нависает черный дым". А Россию, в свою очередь, ждет усиление позиции на мировой арене.