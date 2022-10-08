Приметы на 9 октября: что нельзя делать в Ианнов день

Приметы на 9 октября: что нельзя делать в Ианнов день
Фото: unsplash.com
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Народ во всю готовился в это время к приближению зимы

Православные 9 октября чтут память одного из 12 апостолов, единственного, кто умер собственной смертью, Иоанна Богослова. В его честь день назвали Иоанновым. Также в этот праздник принято вспоминать святителя Тихона. 

Что нельзя делать 9 октября

  • Запрещалось в этот день употреблять в пищу лук или чеснок. 
  • На перекрестках не ели, не зевали, а также не считали деньги.
  • Старались не резать овощи. Иначе в следующем году будет плохой урожай. 
  • Старую обувь надевать в этот день было не принято, чтобы не столкнуться с неприятностями в будущем. 
  • Конфликты с родственниками в этот день были недопустимы, большая ссора может обернуться большой бедой. 
  • Под запретом были путешествия в темное время суток. Считалось, что нечисть может подкарауливать путников на перекрестках.
  • Любая работа до обеда была недопустима. 
  • Веселье в этот день считалось грехом. Под запретом были и венчания. 

Приметы на 9 октября

  • Если в этот день пошел снег, то в январе пройдет три оттепели.
  • Пошел дождь – такая погода сохранится еще на три дня. 
  • Листопад подходит к концу – зима окажется суровой. 
  • Если нет перепадов температуры в течение дня, то жди непогоды. 
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