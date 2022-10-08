Народ во всю готовился в это время к приближению зимы
Православные 9 октября чтут память одного из 12 апостолов, единственного, кто умер собственной смертью, Иоанна Богослова. В его честь день назвали Иоанновым. Также в этот праздник принято вспоминать святителя Тихона.
Что нельзя делать 9 октября
Запрещалось в этот день употреблять в пищу лук или чеснок.
На перекрестках не ели, не зевали, а также не считали деньги.
Старались не резать овощи. Иначе в следующем году будет плохой урожай.
Старую обувь надевать в этот день было не принято, чтобы не столкнуться с неприятностями в будущем.
Конфликты с родственниками в этот день были недопустимы, большая ссора может обернуться большой бедой.
Под запретом были путешествия в темное время суток. Считалось, что нечисть может подкарауливать путников на перекрестках.
Любая работа до обеда была недопустима.
Веселье в этот день считалось грехом. Под запретом были и венчания.
Приметы на 9 октября
Если в этот день пошел снег, то в январе пройдет три оттепели.
Пошел дождь – такая погода сохранится еще на три дня.
Листопад подходит к концу – зима окажется суровой.
Если нет перепадов температуры в течение дня, то жди непогоды.