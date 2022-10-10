Скорого завершения конфликта никто не ждет

Ректор академии астрологии Михаил Левин проанализировал последние события в жизни России и сделал предсказание о том, что ее ждет в дальнейшем. По словам специалиста, ждать скорейшего окончания боевых действий не стоит, передает StarHit.

Астролог обратил внимание, что в день объявления в России частичной мобилизации Луна находилась в асценденте.

"Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и быстро это не закончится", – заявил он.

По прогнозу Левина, это также может говорить о риске перелома ситуации в пользу мирного урегулирования, который проявит себя только в 2024 году.

Однако с ним не согласна экстрасенс Кажетта Ахметжанова. Она предсказывает, что конфликт будет длиться еще три года, и за это время возможны новые волны мобилизации.