Приметы на 13 октября: что нельзя делать в день Михаила Соломенного

Приметы на 13 октября: что нельзя делать в день Михаила Соломенного
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Крестьяне готовились к тяжелой зиме

Православная церковь вспоминает 13 октября святителя Михаила. Так повелось, что в этот день крестьяне обновляли свои постели, поджигая старую солому из подушек и матрасов, и набивали белье новой. А на заре купали детишек, чтобы укрепить их здоровье.

На Руси считалось, что 13 октября в лесу ходят лешие, которым через пару дней придется спрятаться под землю до весеннего тепла. Те, по мнению предков, выли весь день, стараясь перекричать ветер, вырывали деревья с корнями и распугивали живность.

Традиции и обычаи

Люди старались защитить себя от болезней – потому и обливали детей на пороге дома подогретой колодезной водой. Старались таким образом привить тем иммунитет – как от порчи, так и от зимней простуды.

Что нельзя делать в день Михаила Соломенного

Не надевали уже ношенную одежду – с самого утра наряжались в свежие вещи, чтобы защититься от болезней. И не впускали в дом "новых" гостей – тех, кто еще ни разу не захаживал – чтобы новоявленные гости не испортили отношения с домовым.

Приметы на 13 октября

  • Снег выпал – к поздней зиме;
  • Месяц в дымке на небе – к ненастью;
  • Береза скинула листья – к урожайному году.
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