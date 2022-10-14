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Астрологи утверждают, что ближайшие пару дней будут невероятно благоприятны для трех представителей зодиакального круга. Это коснется Весов, Стрельцов и Рыб.
Весы будут преуспевать благодаря мощному энергетическому заряду, который появится у них в пятницу и субботу. Это поможет воплотить в жизнь множество планов и решить различные проблемы.
Стрельцы смогут направить в правильно русло свои экономические инициативы. Однако следует использовать имеющиеся возможности и не идти на риск.
Рыбы смогут разобраться со старыми трудностями и расчистить пространство вокруг себя. В личной жизни их тоже будет ждать успех, если получится избавиться от токсического окружения.
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