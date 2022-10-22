Приметы на 23 октября: что нельзя делать в день Евлампия-зимоуказателя
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Огонь в этот день имел огромное для народа значение
23 октября в православии принято вспоминать мучеников Евлампия и Евлампию, которые были братом и сестрой. Они вместе погибли за свою веру, отказавшись поклоняться языческим богам. В этот день существовало множество поверий, связанных с огнем.
Что можно делать 23 октября
Люди традиционно кололи дрова, чтобы добыть лучины – их ставили на светец, чтобы как можно дольше заниматься пряжей.
Молодые парни прыгали через костер, чтобы продлить молодость. Также они сжигали старые вещи – верили, что это избавит в будущем от тяжелых недугов.
Что нельзя делать 23 октября
Запрещалось плевать на огонь и тушить свечки с помощью слюны. Иначе человека могут ждать в будущем серьезные проблемы – к примеру, мог загореться дом.
Нельзя было отдалживать людям предметы, связанные с огнем: спички, свечи, зажигалки. Считалось, что так из дома отдаешь все тепло и уют.
Старались не делать в этот день гадания по свечкам или горелой бумаге.
Надевать драгоценные украшения или покупать их было недопустимо.
Свадьбы в этот день были под запретом.
Приметы на 23 октября
Месяц в этот день показывает сторону, откуда будут дуть ветра.
Если на улице грязно, то до 4 ноября снега не будет.