Приметы на 25 октября: что нельзя делать в день Андрона-звездочета

Приметы на 25 октября: что нельзя делать в день Андрона-звездочета
Фото: www.unsplash.com
В эту дату наши предки внимательно изучали небосвод

25 октября православная церковь вспоминает важных религиозных деятелей. А вот простые жители Руси пытались предсказать свою судьбу, глядя на яркие звезды в ночном небе.

Что нельзя делать 25 октября

Этот день лучше посвятить анализированию предыдущих периодов и планированию дел на будущее. Активные действия во всех сферах жизни могут привести к самым неприятным последствиям. Не рекомендуется давать старт новым делам, запускать новые проекты, менять место работы.

Более того, операции с денежными средствами, с высокой долей вероятности, будут неудачными и приведут к потере благосостояния.

Также повышается риск подхватить опасную болезнь или получить травму. Дату лучше посвятить отдыху и расслаблению. Не стоит предаваться чревоугодию, лучше отдать предпочтение постным блюдам.

Приметы на 25 октября

  • Яркие звезды на небосводе обещают резкое похолодание в самое ближайшее время.
  • Ночное небо усыпано яркими звездами – в будущем году будет отличный урожай.
  • Падение звезды предвещает сильные ветра.
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