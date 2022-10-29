Нужно было обязательно убрать телегу на зиму

В воскресенье православные вспоминают пророка Осия, который обращал людей из языческой веры в христианство. Он всю жизнь посвятил христианским делам и умер в глубокой старости.

Что можно делать 30 октября

Мужчинам было положено чистить телеги и приводить их в опрятный вид. После всех процедур их ставили в сарай.

Обязательно пекли булки с маком и угощали ими соседей.

Заболевших в этот день катали на телегах, чтобы человек поправился.

Женщины традиционно выносили на улицу подушки и матрасы, чтобы из них выветрились все неприятности.

Что нельзя делать 30 октября

Мытье было под запретом. Считали, что купание в этот день может спровоцировать болезни.

Нельзя было делать стрижки – тот, кто прикасается к голове другого человека забирает его силы.

Новые дела 30 октября старались не начинать.

Запрещалось оставлять на видном месте ключи.

Мыть домашних животных в этот день тоже было нельзя.

Приметы на 30 октября