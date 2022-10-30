Экстрасенс сделала предсказание для России на ближайшее будущее

Экстрасенс сделала предсказание для России на ближайшее будущее
Фото: unsplash.com
Зеленскому предсказывают плохую судьбу

Ясновидащая Галина Янко в беседе с порталом ProZvezd рассказала, что ждет Россию в ближайшее время. Она утверждает, что скоро украинская власть капитулирует.

По словам экстрасенса, Российская Федерация продолжит принимать людей и станет для многих из них домом, поскольку они ни в чем не виноваты. 

Янко утверждает, что очень скоро ситуация обернется для России в лучшую сторону – будет кардинальный перелом. И вся Европа снова станет лицом к РФ.

"Все карты вокруг Зеленского – черные. <...>Увы, сейчас уже можно начинать с ним прощаться",

– уверяет она.


Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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