Решения украинского конфликта в следующем году ждать не приходится

Ясновидящая Юлия Перо предсказала будущее для России и мира на ближайшие годы. По ее словам, конфликт на Украине завершится распадом страны – такой расклад событий неизбежен. Ее слова приводит МК.

Перо утверждает, что к концу 2023 года все задачи СВО будут практически выполнены. Но говорить об окончательном урегулировании отношений между Россией и Западом будет преждевременно – достичь какого-то понимания получится только к 2025 году.

Экстрасенс уверяет, что часть украинских территорий окончательно перейдет России, а остальные достанутся Европе.

"Еще одной причиной, которая вынудит мировую общественность задуматься о прекращении горячих конфликтов и использовании различного оружия, станет череда экологических и климатических катастроф. Понимание, чем это грозит, придет ко всем", – сообщила прорицатель.

После этого, уверяет она, проблема российско-украинского конфликта отойдет на второй план.

В итоге Европа, вероятно, снимет антироссийские санкции. Отношения с Америкой немного наладятся после того, как президентский пост займет новый политик.