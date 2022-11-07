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Ясновидящая Юлия Перо предсказала будущее для России и мира на ближайшие годы. По ее словам, конфликт на Украине завершится распадом страны – такой расклад событий неизбежен. Ее слова приводит МК.
Перо утверждает, что к концу 2023 года все задачи СВО будут практически выполнены. Но говорить об окончательном урегулировании отношений между Россией и Западом будет преждевременно – достичь какого-то понимания получится только к 2025 году.
Экстрасенс уверяет, что часть украинских территорий окончательно перейдет России, а остальные достанутся Европе.
"Еще одной причиной, которая вынудит мировую общественность задуматься о прекращении горячих конфликтов и использовании различного оружия, станет череда экологических и климатических катастроф. Понимание, чем это грозит, придет ко всем", – сообщила прорицатель.
После этого, уверяет она, проблема российско-украинского конфликта отойдет на второй план.
В итоге Европа, вероятно, снимет антироссийские санкции. Отношения с Америкой немного наладятся после того, как президентский пост займет новый политик.
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